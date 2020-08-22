رياضة | موعد مشاركة كهربا مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مشاركة كهربا مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الثلاث جولات القادمة في الدوري المصري الممتاز، والتي ستبدأ من الجولة 23 وحتى الجولة 25.

وسيواجه النادي الأهلي غريمه الزمالك يوم السبت 22 أغسطس في الجولة 21، قبل مواجهى الجونة في الجولة 22 يوم الأربعاء 25 أغسطس، قبل أن يواجه فريق المصري البورسعيدي يوم 29 أغسطس في الجولة 23.

وسيواجه الأهلي فريق وادي دجلة في الجولة 24 يوم 4 سبتمبر، قبل أن يقابل حرس الحدود في الجولة 25 يوم 7 سبتمبر.

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وبانتهاء لقاءات الجولة 25، سيحق للأهلي استعادة خدمات لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

وقرر إتحاد الكرة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا عقب أحداث مواجهة السوبر المصري أمام الزمالك، والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وسيشارك كهربا مع الأهلي في لقاء النادي الإسماعيلي في الجولة 26، والذي لم يحدد بعد.