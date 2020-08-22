رياضة | آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري، موعد الإعلان عن صفقة انضمام رمضان صبحي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى بيراميدز خلال الموسم الجديد.

تطورات صفقة رمضان صبحي إلى بيراميدز

تحدثت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز، عن تطورات صفقة انضمام رمضان صبحي إلى الفريق الكروي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وأوضحت المصادر أن نادي بيراميدز لم يحصل على الاستغناء الخاص برمضان صبحي، من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأتمت المصادر أن بيراميدز سيعلن تعاقده مع رمضان صبحي فى مؤتمر صحفي، مع بداية الموسم الكروي الجديد.

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي، قد أعلنوا موافقة رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، على الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.