رياضة | مورينيو يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن برشلونة الإسباني حاول التعاقد مع الجناح الشاب ريان سيسينيون نجم توتنهام الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة ذا أثلتيك البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام أوقف محاولات مسئولي برشلونة للتعاقد مع سيسينيون على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المدير الفني البرتغالي يرغب في منح سيسينيون بعض الفرص بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سيسينيون كان قد إنضم لتوتنهام في الصيف الماضي قادمًا من فولهام ولكنه لم يشارك في مباريات كثيرة.