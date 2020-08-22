رياضة | أحمد سامى: الزمالك قد يمتلك الأفضلية أمام الأهلي في مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد سامى: الزمالك قد يمتلك الأفضلية أمام الأهلي في مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش، أن مباراة القمة التى ستجمع قطبى الكرة المصرية مساء اليوم فى لقاء الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساءً، تبقى دائما خارج الحسابات الفنية، ولا تعترف بالأفضل قبل ودائما نتائجها خارج التوقعات.

وأضاف سامى، أن الزمالك قد يمتلك الأفضلية فى ظل امتلاكه جميع العناصر الأساسية دون غيابات، فى الوقت الذى يعانى فيه الأهلى من غيابات بالجملة، أبرزها رمضان صبحى ومحمود متولى الذى تعرض للإصابة بالرباط الصليبى فى المباراة الماضية أمام أسوان ولكن ذلك لا يمنع أن يحصد الفارس الأحمر نقاط المباراة الثلاثة.

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وأشار مدرب الطلائع السابق أن لاعبى الأهلى لديهم فرصة ذهبية لإثبات أن الأحمر لا يقف على أى لاعب مهما كان اسمه أو قدراته وأعتقد ان ذلك سيكون له دور فى ارتفاع الرغبة لدى نجوم الأهلى لتحقيق الفوز على الزمالك كما أن الأهلى يسعى للثأر من الزمالك فى مباراة اليوم، بعد هزيمته من الأبيض فى السوبر وأيضا لقطع خطوة مهمة نحو حصد لقب بطولة الدورى العام.

وأضاف سامى أن الزمالك هدفه الأول فى مباراة اليوم هو الفوز على المارد الأحمر لإرضاء جماهيره وإحياء فرصته المستحيلة نحو الفوز بلقب.

وأشار أحمد سامى أتمنى وجود مؤمن زكريا فى ومشاركته فى اطلاق صافرة اللقاء لمنح اللقاء نوعا من الروح الرياضية بين لاعبى الفريقين خاصة وأنه سبق وارتدى فانلة القطبين كما تمنى سامى أن يكون لكل الأندية المصرية دور حيوى فى المشاركة فى عملية علاج مؤمن زكريا ومساندته فى محنته المرضية حتى يعود أكثر قوة مما كان.