رياضة | وزير الرياضة يوافق على طلب الأهلي بسداد قيمة عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يوافق على طلب الأهلي بسداد قيمة عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادى الأهلى والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا وذلك فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفى مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.

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وعلى جانب آخر حرص الدكتور أشرف صبحي اليوم السبت على تفقد استاد القاهرة الدولى وذلك قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلى والزمالك ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

واطمئن وزير الرياضة على الاستعدادات والتجهيزات وكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتخذة باستاد القاهرة الدولى فضلا عن تفقده للملعب الرئيسي وحاهزيته لاستضافة مباراة القطبين.

ومن جانبه جدد الدكتور أشرف صبحي رسالته لجميع اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية وخروج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية والجماهيرية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

مشيرا إلى استمرار متابعته اليومية لكافة الاجراءات والضوابط الخاصة بعودة الحياة إلى الرياضة المصرية بعد التوقف الذى تسبب فيه انتشار فيروس كورونا وخاصة من خلال المنافسات الجماهيرية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المصرية.