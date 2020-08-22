رياضة | نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم زملكاوي.. الأهلي يستقر على بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع نجم الزمالك السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، ضمن اهتمامات فايلر، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.

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ويأتي تفكير المدرب السويسري في التعاقد مع اللاعب، بعد توصية من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح لتعويض رحيل رمضان صبحي، بنهاية الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

