رياضة | خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولي النادي الأهلي صفقة ضم اللاعب الشاب يوسف حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لتعزيز الخط الأمامى في الموسم الجديد.

وحصلت إدارة القلعة الحمراء على توقيع اللاعب، لمدة 3 مواسم مقبلة، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الموسم القادم، لذلك يحق له التوقيع لأي نادِ في فترة انتقالات شهر يناير المقبلة.

وينتظر الأهلي موافقة مسؤولي المقاولون العرب على رحيل يوسف حسن، وانهاء التعاقد معه، لينضم رسميًا إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

ويعد حسن واحدًا من أبرز العناصر التي لمعت مؤخرًا، بعد تألقه اللافت مع فريق المقاولون العرب بسبب امكانياته الفنية العالية، إلى جانب قدرته على هز شباك الخصوم، وهو ما جعل عماد النحاس المدير الفني لفريق ذئاب الجبل يقوم بتصعيده للفريق الأول الموسم الجاري.

وكان يوسف حسن قد كشف عن نصيحة عماد النحاس له، بالاحتراف الخارجي عبر بوابة المقاولون العرب، متمنيا تكرار تجربة محمد صلاح نجم قلعة ذئاب الجبل المحترف بصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعتبر النادي الأهلي هو أحدث المنضمين للصراع على المهاجم الشاب صاحب الـ18 عامًا، حيث ارتبط أسمه مؤخرًا بناديا بيراميدز والزمالك.