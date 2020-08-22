رياضة | زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يصدم جماهير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، صدمة لجماهير الملكي، بعدما أبدى عزمه على الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وكشف زيدان عن موافقته على تدريب منتخب فرنسا خلال الفترة المقبلة، بعدما قاد ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري الإسباني الموسم المنقضي.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني الممتاز للموسم المنصرم 2019-2020، بعدما جمع 87 نقطة، تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وكان ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، على يد مانشستر سيتي، برباعية مقابل هدفين، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة، ضمن منافسات دور الـ16.