رياضة | محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول لأولى مبارياته الودية

كتب هاني نصر العربي في السبت 22 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتصدر إعلان ليفربول لأولى مبارياته الودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جاء النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في صدارة إعلان النادي عن المباراة الودية المُقرر لها اليوم السبت أمام شتوتجارت الألماني في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.

وقام حساب ليفربول الرسمي بنشر فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمحمد صلاح في تدريبات الفريق قبل عدة أيام، ظهر فيه الفرعون في حالة فنية ومعنوية عالية.

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ونجح صلاح في مواصلة تقديم مستوى مميز مع ليفربول، حيث كان الهداف الأول للفريق في البريمير ليج للموسم المنصرم بعدما سجل 19 هدفا.

وتوج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم المنقضي لأول مرة بعد غياب 30 عاما.