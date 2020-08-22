شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يفوز على طنطا بهدف نظيف بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على نظيره طنطا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم السبت، على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف طلائع الجيش المدافع أحمد سامي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء، احتسبها حكم المباراة بعد تعرض كريم طارق للعرقلة داخل منطقة الجزاء، حاول بعدها فريق طنطا شن هجمات لإدراك التعادل إلا أن دفاع وحارس الطلائع تصدوا لهذه الهجمات لينتهي اللقاء بنتيجة 1-0.

بتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 21 في المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 16 قي المركز السابع عشر.