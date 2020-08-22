شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المصارع ممدوح فرج يكشف سبب تنازل والده عن الجنسية النمساوية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc» بالذكرى السادسة لوفاة المصارع المصري ممدوح فرج، التى توافق أيضا ذكرى ميلاده، إذ حلّ ابنه الملاكم محمد فرج ضيفا على البرنامج.

وقال «فرج» إنه تعلم كثيرا من أبيه الذي ترك لهم تاريخا كبيرا من البطولات ومن الأخلاق والانتماء لمصر وشعبها، لافتا إلى أن والده تنازل عن الجنسية النمساوية حتى يستطيع رفع علم مصر هناك قبل اعتزاله، فقد حصد في شبابه بطولات في كمال الأجسام والجودو في مصر، ثم سافر للنمسا وبدأ في رياضة الملاكمة لما يقرب من 6 سنوات، حتى رآه مدرب أجنبي وأخبره أنه مؤهل للمصارعة الحرة، فبدأ في ممارستها بالفعل.

وأضاف: «قبل ما يرجع مصر لعب ماتشين اعتزاله في أمريكا والنمسا، وكان مصمم يرفع علم مصر هناك، ورئيس الاتحاد قاله عشان نرفع علم مصر لازم تتنازل عن الجنسية النمساوية، اتنازل عنها ولعب الماتش وكسبه ورفع العلم فعلا، ثم رجع مصر».

وتابع قائلًا إن طريقة تعليق والده على مباريات المصارعة الحرة كانت مميزة للغاية، لأنه يكون فيها على سجيته بدون أي تكلف: «اللي بيقوله قدام الكاميرا هو اللي بيقوله برا الكاميرا» على حد تعبيره. مضيفا: «كان طيب ومتواضع جدا، كان أب وصديق ومحب للجميع».

مضى قائلًا إنه مهتم بالرياضة مثل والده، فقد حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة كمال الأجسام تحت سن الـ 15، وفاز بعدها بثلاث بطولات أيضا، وفي سن العشرين فاز ببطولة في الملاكمة.

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