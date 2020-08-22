شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة حسني: تعيين والد مترجم «كارتيرون» مرافقًا لحكم القمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد أسامة حسني، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، تعيين الحكم الكرواتي إيفان بيبك، لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، موضحًا أن الدوريات العالمية انتهت والفرصة كانت سانحة للاستعانة طاقم تحكيم عالمي لإداة القمة.

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي، في التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حسني، عبر قناة الأهلي: «كنت أتمنى أن يتم تعيين أحد حكام النخبة من ألمانيا أو إسبانيا خاصة أن الدوريات الأوروبية انتهت، وهناك فرصة ذهبية للاستعانة بحكم عالمي في مباراة القمة».

وتابع: «اتحاد الكرة قام بتعيين الحاج شعبان بسطاوي، مسؤول بالعلاقات العامة بالاتحاد مرافقا للحكم وهو من الشخصيات المحترمة جدا.. ولكن هناك مشكلة».

وأكمل: «بسطاوي هو والد أحمد شعبان المترجم الخاص للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، هل مسؤولي اللجنة الخماسية لا يعلموا؟».

وأضاف: «هل لجنة الحكام لم تلتفت لهذا الأمر، عندما قامت بتعيين الحاج شعبان بسطاوي مرافقا للحكم، كان يجب تلافي الأمر منعا للقيل والقال».

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