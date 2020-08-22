شكرا لقرائتكم خبر عن بيكلي وأمين يقودان هجوم المقاصة أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي. Advertisements يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 20 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.‎ الوضع في مصر

اصابات 97,148

تعافي 64,318

وفيات 5,231

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