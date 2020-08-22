بيكلي وأمين يقودان هجوم المقاصة أمام المصري  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي
خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم
الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.
يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 20 نقطة ويحتل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري.
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