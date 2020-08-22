شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى للاعبي الزمالك: القمة مثل أي لقاء بـ3 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، لاعبيه ببعض الأمور قبل مباراتهم المهمة اليوم أمام الأهلي، في مقدمتها هدوء الأعصاب والتعامل مع المباراة مثل أي لقاء في الدوري بثلاث نقاط.

وقال المشرف على الكرة إن سلاح الزمالك اليوم لابد أن يكون هدوء الأعصاب وعدم الاستعجال في إنهاء الهجمات، حتى يتسنى لهم تحقيق هدفهم من المباراة.

وأكد أمير مرتضي ثقته التامة في لاعبي الزمالك، وأن عليهم بذل ما بوسعهم، وأن يتركوا النتيجة والتوفيق لله.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت.