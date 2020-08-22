شكرا لقرائتكم طارق العشرى يعلن تشكيل المصرى ضد مصر المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء مصر المقاصة المقرر انطلاقه في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ 21 للدوري.

وجاء تشكيل المصرى البورسعيدى على النحو التالى : حسام عياد في حراسة المرمى ، أمامه الرباعى كريم العراقى وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا وفى الوسط عمرو موسى وفريد شوقى وعبد الناصر دى ماريا وإيزى إيميكا وحسن على وفى الهجوم أحمد ياسر و أوستن أموتو .

بينما جاء تشكيل المقاصة كالتالي : حراسة المرمى: محمود حمدي، الدفاع: عاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي ، خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم ، الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين

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ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأحمد ياسين ومصطفى شبيطة وأحمد مرشوح ومحمد مسعد ومحمد كناريا وصلاح عاشور وأودو موسيس وعمرو مرعي.

ويخوض فريق المصرى البورسعيدى مباراة صعبة في السادسة والنصف مساء اليوم السبت مع مصر المقاصة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في الظهور الأول للفريق البورسعيدى منذ جائحة كورونا التي ضربت صفوفه عقب مواجهة الزمالك التي خسرها بهدف دون رد ليقرر اتحاد الكرة تأجيل مبارياته مع حرس الحدود والاسماعيلى والاتحاد السكندرى لوقت لاحق ، فيما حقق الفريق الفيومى فوزاً على الجونة بهدف دون رد في أخر جولة بالدوري.

يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.