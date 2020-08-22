شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي..الأبيض يتفوق على الأحمر في الانسحاب بالقمة 4-3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يحفل تاريخ الأهلي والزمالك بالعديد من الانسحابات قبل مواجهة اليوم في القمة رقم 120 المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ، في تاريخ الكبيرين في مختلف البطولات ولعل اخرها انسحاب الأبيض أمام الأحمر في الدور الأول من الموسم الكروي الجاري، في المواجهة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجاري 2019-2020.

البداية كانت في موسم 1928-1929 حيث لم تستكمل مباراة الأهلي والزمالك بربع نهائي كأس مصر بعد انسحاب الفريقين عقب اقتحام الجماهير للملعب.

ونستعرض بالأرقام والتواريخ تاريخ انسحاب الزمالك أمام الأهلي ، وكذلك انسحاب أبناء القلعة الحمراء أمام البيت الأبيض .





انسحاب الزمالك



موسم 1947-1948.. انسحب الزمالك من مواجهة الأهلي بالجولة الأخيرة لدوري القاهرة بعد حسم الفريق الأحمر للقب.

-موسم 1995-1996 ..انسحب الزمالك من لقاء الأهلي اعتراضا على قرار الحكم قدري عبد العظيم باحتساب هدف أحرزه حسام حسن.

موسم 1998-1999 ..انسحب الزمالك من مواجهة الأهلي بالدوري بعد خمس دقائق عقب طرد الحكم الفرنسي مارك باتا للاعب الفريق الأبيض أيمن عبد العزيز.

Advertisements

موسم 2019-2020 ..انسحب الزمالك من مواجهة الأهلي بالجولة الرابعة للدوري لاعتراض النادي الأبيض على موعد اللقاء حيث لم يحضر الفريق إلى ستاد لقاهرة ملعب المباراة.





انسحاب الأهلي



موسم 1965- 1966 .. انسحب الأهلي من مواجهة الزمالك بالدوري بعد اعتراض مروان كنفاني حارس الأهلي على الهدف الثاني للزمالك ووقوع أحداث شغب باللقاء.

موسم 1971-1972 كرر مروان كنفاني حارس الأهلي اعتراضه للمرة الثانية على هدف للزمالك وتم إلغاء اللقاء بسبب أحداث الشغب.

البطولة العربية 2003-2004..أوقعت قرعة ربع نهائي البطولة العربية 2003-2004 الأهلي والزمالك وجهاً لوجه في مجموعة واحدة ولكن الأهلي يعلن الانسحاب قبل بداية منافسات هذا الدور بداعي وجود نقص عددي في قائمته، بعد عدم الاستجابة لطلبه بقيد صفقاته الجديدة.