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الزمالك ضد الأهلي..سرعات ومهارات ثلاثي الزمالك مصدر الخطورة

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جدة - عمرو شويل  

 

الزمالك ضد الأهلي

 

يواجه الزمالك ضيفه النادى الاهلى في القمة رقم 120 في بطولة الدوري، علي ستاد القاهرة الدولي، اليوم السب ، في أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري منذ 387 يوما على استاد القاهرة .

 

الزمالك ضد الأهلي

 

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

 

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الزمالك ضد الأهلي

ويمتاز فريق الزمالك يوجود ثلاثى مرعب يمتلك السرعات والمهارات والتمريرات السلمية  والتي تمكن فريق الأبيض من الوصول إلى مرمى محمد الشناوى بكل سهولة.

 

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الزمالك ضد الأهلي

 

 

ويعتبر الدولى التونسي فرجاني ساسي مفتاح غير عادي للزمالك، حيث يمتاز بالمرواغة والسرعة وكذلك التمريرات السلمية والسريعة في عمق دفاعات الأحمر وخطير ولديه تحركات مميزة وسيواجه الأهلي مشكلة فى ايقافه خلال المباراة.

 

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الزمالك ضد الأهلي

علاوة على أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي يمتلك كذلك السرعات، والتحرك بالكرة وبدون كرة على أطراف وفى عمق الملعب مما يشكل خطورة كبيرة على مرمى الأهلى في أغلب أوقات المباراة .

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الزمالك ضد الأهلي
 

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مهاجم الزمالك الدولى المصري مصطفى محمد، الذى يمتاز بالتحركات الخطيرة واستغلال العرضيات ويجيد اللعب برأسه وبقدميه والتسديد من مسافات بعيدة لتشكيل خطورة على مرمى الأهلى، حيث يعتبر مصطفى أخطر عناصر فريقه ويحتاج الى مراقبة جيدة من مدافعى فريق الأهل، باعتباره  لاعب ذو قدرات خاصة ومميز للغاية ويستطيع تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص.

 

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