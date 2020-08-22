شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحقق فوزاً ثميناً على طنطا بهدف نظيف في الجولة 21 من الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق طلائع الجيش فوزاً ثميناً على حساب نظيره طنطا بهدف دون رد سجله أحمد سامى من ركلة جزاء فى الدقيقة 55 فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، وبذلك يقفز الطلائع للمركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده للنقطة 21 بعد خوضه 21 مباراة فاز في 4 وتعادل في 9 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

بينما تجمد رصيد طنطا عند النقطة 16فى المركز السابع عشر وقبل الاخير بعد خوضه 21 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام ومحمد أبو المجد وعلى الفيل وأحمد سامى وعاصم صلاح وعمرو عماد ومحمد توفيق وكريم طارق وعمار حمدى وأحمد سمير وناصر منسى".

فيما جلس على دكة البدلاء كل من: "محمد ناصف وأحمد داوودا وخالد سطوحى وفرانك ستيفين وعمرو جمال وأحمد كابوريا ومصطفى محمود وكيفين موهيرى ومحمد شحاته".

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وبدأ محمد صلاح المدير الفنى لطنطا المباراة بتشكيل مكون من :"محمد أشرف وأحمد سالم صافى ومحمد الشاذلى وسليمان عبد ربه وايهاب سمير وحسام غالى ومحمد أسعد وإسلام فؤاد ووليد عادل وأحمد الالفى وجون أفيرى".

فيما جلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناجى جدو وأحمد فهمى ومحمد ماجد وأحمد الشناوى ومحمد فتحى وأحمد أوكا ومحمود منصور ومحمود مسعود وحسين فيصل"

مواجهة اليوم هى الثامنة بين الطلائع وطنطا بمسابقة الدورى، فشل أبناء السيد البدوي في تحقيق أي فوز، مقابل ثلاثة انتصارات للطلائع، بالإضافة إلي فوز الطلائع بمباراة أخرى فى كأس مصر.

تعادلا في مباراتين موسم 2006/2007، وفى موسم 2016/2017 فاز الطلائع 2/1 في طنطا، وتعادلا في القاهرة بهدف لكل فريق، وفي الموسم التالي تعادلا سلبيا في القاهرة، وفاز الطلائع خارج ملعبه بهدف دون رد.

وفى مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الطلائع وطنطا سلبياً فى 23 نوفمبر 2019 على ستاد طنطا الرياضى.