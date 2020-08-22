شكرا لقرائتكم تأمين مكثف بمحيط استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طبقت قوات الأمن المسئولة عن تأمين القمة 120، تشديدات امنية وتأمين مكثف حول محيط ملعب ستاد القاهرة والذي يستضيف مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها في تمام التاسعة مساء والتي تأتي ضمن مباريات الجولة 21 من بطولة الدوري العام.

وتقرر حضور 30 فرد من الأهلي ومثلهما من الزمالك فقط حيث سيتم السماح بحضور 60 فرد من الجانبين.

ونصح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه بعدم ترك مساحات للاعبى الزمالك خلال مباراة الفريقين المقرر لها التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز، وتحدث فايلر مع لاعبى الأهلى عن أهم مزايا الزمالك، وهى السرعة والمهارة الفردية لأكثر من لاعب فى الفريق الأبيض، أمثال يوسف أوباما وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد وزيزو، وهو ما يتطلب تركيزاً شديداً من جانب لاعبى الأهلى وقدرتهم على فرض رقابة صارمة على الزمالك فى القمة المرتقبة.

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وأكد المدير الفنى للأهلى على لاعبيه ضرورة اللعب من لمسة واحدة، ومن أهم نصائح فايلر للاعبى الأهلى فى "المراجعة الأخيرة" قبل ساعات من القمة عدم الوقوف فى الملعب حال فقدان الكرة، فلابد أن يتحرك جميع اللاعبين بالكرة ودون كرة لزيادة الضغط على المنافس بجانب التركيز أمام مرمى الزمالك لاستغلال الفرص التى تُتاح للفريق.

ويخوض الفريقان المباراة بدافع الفوز لأسباب مختلفة ، فالأهلي يسعى للثأر بعد هزيمته من الزمالك في السوبر المحلي اذي أُقيم خلال فبراير الماضي بالأمارات بركلات الجزاء الترجيحية ويرغب الأهلي ايضاً للفوز من أجل قطع خطوة كبيرة نحو حسم بطولة الدوري المُفضلة له ، فيما يهدف الزمالك للفوز من أجل إحياء الفرص الصعبة نحو الفوز بلقب الدوري وتأكيد تفوقه على الأهلي بعد التتويج بالسوبر الأخير على حساب الأحمر ويعلم كل فريق أن الفوز الليلة بمثابة بطولة خاصة تُضاف إلى دولاب بطولات كلاها لذا ستكون قمة الليلة مُشتعلة وساخنة بين قطبي الكرة المصرية ، ويُدير قمة اليوم الحكم الكرواتي ، ايڤان بيبك ، ويدخلها الأهلي مُتربعاً على قمة جدول المسابقة برصيد 56 نقطة فيما يأتي الزمالك ثانياً بـ39 نقطة.