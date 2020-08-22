شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلى..25 هدفاً حصيلة ثلاثى الأحمر الخطير قبل القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الفرق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك غريمه التقليدي وعدوه اللدود النادى الاهلى في القمة رقم 120 في بطولة الدوري، علي ستاد القاهرة الدولي، اليوم السبت ، في أول مباراة قمة بين الأهلي والزمالك، في مسابقة الدوري منذ 387 يوما على استاد القاهرة .

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك ضد الأهلي التي ستقام مساء اليوم السبت 22 أغسطس 2020 ، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد الأهلى..25 هدفاً حصيلة مساهمة ثلاثى الأحمر الخطير



ويعول السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى على خطورة مثلث الهجوم المتمثل في النيجري جونيور أجاى و النيجيري محمد مجدى قفشه والحاوى، حيث ساهم ثلاثي هجوم الأحمر فى تسجيل 25 هدفًا في الدوري هذا الموسم بين صناعة وتسجيل من أصل 52 هدفًا سجلهم الاهلى حتى الآن.

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النيجيري جونيور أجاى لعب مع الأهلي هذا الموسم 16 مباراة ساهم في 8 اهداف حيث سجل 5 اهداف وصنع 3 اهداف اخرين.

محمد مجدى قفشه لعب 17 مباراة ساهم في 10 اهداف سجل 4 اهداف صنع 6 اهداف

وليد سليمان لعب 16 مباراة ساهم في 7 اهداف سجل 7 اهداف لم يصنع اهداف