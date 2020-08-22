شكرا لقرائتكم الجبلاية تخطر الإتحاد السكندري بسلبية نتائج مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان مسئولو الإتحاد السكندري بسلبية المسحة التى أجراها اللاعبون والجهاز الفنى بالأمس فى إطار استعدادات زعيم الثغر لمواجهة وادى دجلة بالجولة الـ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. فى سياق متصل عقد طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى جلسة مع لاعبى الفريق وحثهم على أداء مباراة قوية أمام دجلة ومواصلة الإنتصارات لضمان الزحف نحو المربع الذهبى والمشاركة فى البطولات الأفريقية ، مطالبا اللاعبين بإستعادة ذاكرة الإنتصارات بعد أن غابت فى المباريات السابقة بالهزيمة من أسوان والتعادل مع الزمالك والجونة . Advertisements ودخل الفريق معسكر القاهرة ب 23 لاعبا وهم : عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - محمود رزق - إسلام جمال - مروان النجار - السيد سالم - محمود شعبان - أسامة العزب - صبري رحيل – عمرو الميداني - نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا – عبد الغني محمد - أحمد حجي - خالد الغندور - مروان عطية – يوسف حسن أحمد راشد - محمد الصباحي – احمد رفعت – خالد قمر . ويغيب بسبب الإصابة عن الفريق رزاق سيسيه – هشام محمد – وايمن غباشي والمدافع محمد أنور والذي سيجري عمليه الرباط الصليبي غدا السبت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية تخطر الإتحاد السكندري بسلبية نتائج مسحة كورونا للاعبين والجهاز الفنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.