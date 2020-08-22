«زاوية جديدة» تؤكد براءة راموس من إصابة محمد صلاح

يعد مشهد التحام نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مع مدافع ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، من أشهر لقطات نهائيات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت قناة "الحرة" أن هناك أدلة جديدة قد تبرئ راموس من إصابة صلاح التي أجبرته على مغادرة ملعب نهائي دوري الأبطال عام 2018.

ونقلت القناة عن تقرير لموقع "سبورت بايبل" جاء فيه إن صلاح قد يتحمل مسئولية إصابته في نهائي دوري أبطال، بدلاً من لوم نجم الريال سيرجيو راموس على هذه الواقعة.

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وأشار الموقع إلى أن هناك مقطع فيديو تم تصويره من زاوية مختلفة عن اللقطات القديمة، توضح أن صلاح هو من قام بالإمساك بذراع راموس قبل أن يسقط أرضاً على الأرض، مسقطاً معه راموس في نفس الوقت.

واضطر صلاح للخروج بعد دقائق من انطلاق نهائي دوري الأبطال وعيناه مليئتان بالدموع جراء إصابة شديدة في كتفه، بعد التحامه القوي براموس.

يشار إلى أن الرواية الأكثر انتشاراً خلال العامين السابقين، تقول إن راموس هو من أمسك بذراع صلاح وسحبه إلى الأرض بقوة، فيما يعتقد البعض أن راموس تعمد إصابة صلاح.

جدير بالذكر أن ريال مدريد فاز على ليفربول في تلك المباراة، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 في تاريخه.