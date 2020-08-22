الحساب الرسمي لـ أرسنال: «مرحباً بك يا صلاح»

أعرب نادي أرسنال الإنجليزي عن ترحيبه بانضمام لاعبه الجديد صلاح الدين عبر تويتر.

وقال الحساب الرسمي لنادي أرسنال على تويتر: "مرحبا بك صلاح".

وتلاعبت التغريدة للوهلة الأولى بمشاعر عشاق نادي ليفربول في مختلف أنحاء العالم، وذلك لتشابه الأسماء بين لاعب أرسنال الجديد ونجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، خاصة وأن كلا اللاعبين يعرفان بالاسم المختصر "صلاح".

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وأشارت تغريدة أرسنال سخرية جماهيره، حيث كتب أحدهم: "ليس اللاعب الذي كنا ننتظره ولكن على كل حال فإنه أفضل لاعب في العالم بسبب اسم صلاح".

وقال آخر ساخراً: "محمد صلاح لم يعد أعظم صلاح في إنجلترا"، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وصلاح الدين هو لاعب هولندي من أصول مغربية، انضم للأرسنال قادماً من نادي فينورد في صفقة انتقال حر، بعد توقيعه على العقد الاحترافي الأول في مسيرته.

ومدح الموقع الرسمي لآرسنال صلاح الدين (17 سنة) على المستوى المميز له في مركز خط الوسط، وتمتعه بالإبداع والسرعة في مختلف الأدوار التي يقوم بها.