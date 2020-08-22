شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله عبد السلام نجم الطائرة : التحلى بالروح الرياضية أهم فى القمة بعد أحداث السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله عبد السلام نجم الكرة الطائرة فى النادى الأهلى و منتخب مصر على ضرورة التحلى بالروح الرياضية فى قمة كرة القدم بين الأهلى و الزمالك المقرر إقامتها الليلة فى إطار الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز على ملعب إستاد القاهرة من أجل صورة بلدنا بعد الأحداث التى شهدها لقاء السوبر المحلى بالإمارات بين اللاعبين فى البطولة التى حصدها الأبيض بركلات الجزاء .

و قال عبد السلام فى تصريح لـ الخليج 365 أن اللقاء سيكون صعب بالنسبة لكلا الفريقين خاصة أنه بروفة لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ، متوقعا فوز الأهلى بنتيجة 3 / 1 .

ويعول السويسرى رينيه فايلر المدير افني للأهلي فى مباراة الليلة على نفس الأوراق الرابحة، وفى مقدمتها وليد سليمان وعلى معلول وديانج والسولية وقفشة ومعهم آليو بادجى الذى بدأ يدخل فورمة المباريات الفترة الماضية .

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأبيض، على الاعتماد على التركيبة الأساسية للفريق فى مواجهة الأهلى حيث سيعود المدرب الفرنسى لتشكيله المعتاد قبل توقف النشاط الكروى الذى تم استئنافه يوم 6 أغسطس الماضى، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا والذى جاء بعده خوض الأبيض لأربع مباريات فى بطولة الدورى أمام المصرى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر على الترتيب فاز الأبيض خلالهم على المصرى والمقاصة وتعادل مع الاتحاد ونادى مصر وأشرك خلالهم المدرب الفرنسى 26 لاعباً، إلا إنه سيعود لتركيبته الأساسية المكونة من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".