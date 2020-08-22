شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الكورة الأن فى ملعب إدارة الأهلى بشأن صرف عقد مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بقرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعدما وافق على صرف القلعة الحمراء قيمة تعاقد مؤمن زكريا بالكامل، فى ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة فى علاج اللاعب.

وقال شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "‏شكراً د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق علي صرف الاهلي قيمة تعاقد مؤمن زكريا بالكامل، أيضاً الوزارة ستشارك في علاج مؤمن.. ‏الكورة الآن في ملعب مجلس إدارة الاهلي بصرف قيمة العقد أو علي الاقل الجزء الاكبر منه خلال الساعات القليلة المقبلة.. ألف سلامة عليك يا مؤمن".

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادى الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادى والموافقة على اتخاذ كافة. الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.

من ناحية أخرى، اعتذر مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، عن عدم الحضور فى قمة الزمالك والأهلي اليوم المقرر إقامتها فى التاسعة مساء اليوم باستاد القاهرة بالجولة الـ21 للدوري الممتاز .

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وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، أن مؤمن زكريا اعتذر عن فكرة وجوده فى قمة الزمالك والأهلي اليوم، بعد مطالبة الكثيرين بتكريم اللاعب وإقامة ممر شرفى له بسبب الحالة الصحية للاعب منذ فترة.

وأكد مؤمن زكريا لمسئولى اتحاد الكرة بعد إجراء اتصالات معه بناء على طلب من عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من وليد العطار المدير التنفيذي للتجهيز لإقامة احتفالية مصغرة له قبل انطلاق المباراة، إلا أن اللاعب اعتذر بسبب ظروفه الصحية.