شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد 1/3 قوته الهجومية قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة، التي تجمع قطبي الكرة المصرية في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، بين الأهلي متصدر جدول المسابقة برصيد 56 نقطة والزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 39 نقطة، في مباراة لا تنقصها الإثارة والمتعة، غير أن المارد الأحمر يدخل هذا اللقاء مفتقداً لعناصر مؤثرة في هجومه لأسباب مختلفة.

الأهلي هو أقوى خط هجوم في الموسم الجاري بلا منازع، برصيد 52 هدفاً سجلها لاعبو القلعة الحمراء في مسابقة الدوري العام، إلا أن الفريق الأحمر يفتقد 4 لاعبين في خط الهجوم لأسباب الإصابات والإيقاف أو الرحيل بعد انتهاء الإعارة ولعل أبرزهم رمضان صبحي.

محمود عبد المنعم كهربا كان أول اللاعبين الذين تأكد غيابهم عن لقاء القمة بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف بعد مباراة السوبر، وسجل كهربا 3 أهداف في الدوري العام مع الأهلي بعد الانضمام إلى الفريق الأحمر في يناير الماضي.

حسين الشحات تأكد غيابه بعد خضوعه لعملية "الفتاق" قبل استئناف النشاط الكروي مباشرة عب توقف كورونا، وسجل الشحات 5 أهداف مع الأهلي في الدوري العام.

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رمضان صبحي يمتلك 4 أهداف في الدوري مع القلعة الحمراء، غير أنه فضل الرحيل مع انتهاء إعارته من هدرسفيلد الانجليزي، بعد قبوله لعرض بيراميدز.

أحمد الشيخ انضم إلى قائمة الغائبين بعد تعرضه لإصابة في مباراة الأهلي وأسوان الأخيرة بالدوري، وكان الشيخ قد سجل مع الفريق الأحمر 3 أهداف بدوري الموسم الجاري، وبذلك يفقد الأهلي 4 لاعبين سجلوا 15 هدفاً مع الفريق بما يعادل 1/3 القوة الهجومية تقريباً للكتيبة الحمراء.