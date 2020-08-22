شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن وصول فخر الدين بن يوسف الليلة ويظهر فى تدريب الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الاسماعيلى وصول لاعبه التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق للقاهرة مساء اليوم قادماً من تونس، وقال أدهم السلحدار المدرب العام للنادى الاسماعيلى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"فخر الدين بن يوسف سيصل الاسماعيلية الليلة واتفق معه الجهاز الفنى على الانتظام فى التدريبات بداية من الغد ، على أن يكون متواجداً برفقة اللاعبين المستبعدين من مواجهة حرس الحدود ، تمهيداً لتجهيزه للمباريات المقبلة".

واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه هما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو، قبل عودة العراقى همام طارق فيما استقر مسئولو النادى الإسماعيلى على إنهاء إعارة الأوغندى باتريك كادو مهاجم الفريق، والذى تم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وغادر اللاعب لبلاده منذ مارس الماضى فى أعقاب تجميد النشاط الكروى بسبب جائحة كورونا ولم يعد للقاهرة

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقد مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية للإنضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

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وفى وقت سابق ، تحدث خالد سليمان، وكيل التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم نادي الإسماعيلي، عن حقيقة فسخ اللاعب لتعاقده مع الدراويش، قائلاَ:"اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين، وهناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين أو بيراميدز بشكل رسمي".

فيما أوضح وكيله فى تصريحات تليفزيونية عن أسباب تأخر وصول اللاعب لمصر رغم عودة النشاط الرياضي، بعد نهاية توقف النشاط الذى جاء بسبب جائحة كورونا، قائلاً:"الفيزا سبب تأخر وصول فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.. ولا يوجد أي أزمة للاعب مع النادي الإسماعيلي والأمور تسير بشكل جيد بين الطرفين".

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.