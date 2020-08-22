شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكريم صقر على قمة هدافى القمة وحسام حسن الأكثر تسجيلا فى مسابقة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى التاسعة من مساء غدا السبت فريقا الأهلى والزمالك فى إحدى أكبر وأقدم الديربيات فى الشرق الأوسط فى الجولة الـ21 للدورى باستاد القاهرة ، وعلى الرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين إلا أنه تبقى لقاءات القمة بدون مقاييس ولا تخضع لأى معايير .

وقد نجح عدد من مهاجمى الفريقين فى حفر أسمائهم بأحرف من نور بعد إحرازهم للعديد من الأهداف المؤثرة فى تلك اللقاءات نرصدهم فى التقرير التالى :-

عبدالكريم صقر

يعد الهداف التاريخى لمباريات القمة برصيد 17 هدفا حيث لعب خلال الفترة من 1935 حتى 1948، لناديي الأهلى والزمالك، وأحرز بالقميص الأحمر 10 أهداف ، و7 أهداف بالقميص الأبيض، في الدوري ودوري القاهرة وكأس مصر وكأس السلطان.

ويعد صقر صاحب ثاني "هاتريك" في مباريات القمة، إذ أحرز ثلاثة أهداف في فوز الأهلي على الزمالك بخماسية نظيفة في ربع نهائي كأس مصر خلال شهر مايو عام 1937.

مصطفى كمال طه

يأتي في المركز الثانى مصطفى كمال طه الذي مثّل صفوف القطبين خلال الفترة من 1930 حتى 1938، ليسجل 15 هدفًا بواقع 12 هدفًا مع الزمالك وثلاثة مع الأهلي.

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مختار التتش

يأتى مختار التتش، أسطورة الأهلي وصاحب أول هاتريك في تاريخ لقاءات القمة عام 1930، فى المركز الثالث برصيد 13 هدفًا مع المارد الأحمر خلال الفترة من 1930 حتى 1938 ، ويتساوى معه محمد أبو تريكة .

عماد متعب

في المركز الخامس، يأتي عماد متعب برصيد 10 أهداف بقميص الأهلي منذ 2004 حتى 2010، بواقع ستة أهداف في الدوري وثلاثة في كأس مصر وهدف في دوري أبطال إفريقيا.

حسام حسن

يأتى حسام حسن، مهاجم الأهلي والزمالك السابق فى المركز السادس برصيد 9 أهداف إلا أنه يتفوق على الجميع بأنه اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في مباريات القمة ببطولة الدوري فقط برصيد تسعة أهداف، بواقع 5 مع الفريق الأحمر و4 مع الأبيض.