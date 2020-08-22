اخبار الرياضه

أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت على تفقد استاد القاهرة الدولى ، وذلك قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلى والزمالك المقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، واطمئن وزير على الاستعدادات والتجهيزات وكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتخذة باستاد القاهرة الدولى فضلا عن تفقده للملعب الرئيسي وحاهزيته لاستضافة مباراة القطبين.

من جانبه جدد الدكتور أشرف صبحي رسالته لجميع اللاعبين على التحلي بالروح وخروج المباراة بالشكل الذى يليق بسمعة الرياضة المصرية والجماهيرية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والإفريقية.

مشيرا إلى استمرار متابعته اليومية لكافة الاجراءات والضوابط الخاصة بعودة الحياة إلى الرياضة المصرية بعد التوقف الذى تسبب فيه انتشار فيروس وخاصة من خلال المنافسات الجماهيرية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المصرية.

استاد القاهرة
استاد القاهرة

 

أستاد القاهرة
أستاد القاهرة

 

Advertisements
جولة أشرف صبحي في استاد القاهرة قبل القمة
جولة أشرف صبحي في استاد القاهرة قبل القمة

 

جولة وزير الرياضة في استاد القاهرة
جولة وزير الرياضة في استاد القاهرة

 

ويغادر الزمالك فندق الإقامة مستقلا حافلته فى السابعة مساء اليوم، السبت، متوجها إلى استاد القاهرة الدولى، حيث دخل فريق الزمالك معسكر القمة بالأمس، فى أحد الفنادق القريبة من الاستاد استعدادا لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الحادية والعشرين بالدورى الممتاز، والتى تأتى بعد استئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

 

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثالث بالتساوى مع بيراميدز الذى جاء فى المركز الثانى حيث حصد الفريقين 39 نقطة، بعدما خاض الأبيض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الرابع برصيد 37 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى، بعدما تصدر الأهلى الترتيب بفارق واسع من النقاط حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشرف صبحي يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا