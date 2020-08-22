شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل نادى مصر و الجونة سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الشوط الأول من لقاء نادى مصر و الجونة المقام على إستاد خالد بشارة التعادل السلبى بين كلا الفريقين فى إطار الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز .

و يسعى فريق نادى مصر بالخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء بعد التعادل فى الجولة الأخيرة ، بينما يطمح الفريق الساحلى فى إستعادة الإنتصارات بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد .

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ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يقبع نادى مصر في المركز الأخير برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 7 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

ويسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لإستغلال إقامة المباراة على ملعبه للظفر بالنقاط الثلاث لتصحيح أوضاع الفريق في جدول الدوري لاسيما أن الفوز سوف يمنح الجونة دفعة هائلة في جدول المسابقة .

في المقابل طالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبى فريقه بإستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها بعد التعادل مع الزمالك لمواصلة التمسك بأمل البقاء بين الكبار وتقديم نتائج جيدة في الأسابيع المقبلة.