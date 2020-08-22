الامارات | مرتضى منصور يضع "شرطا غريبا" للموافقة على احتراف نجم الزمالك أوروبيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يضع "شرطا غريبا" للموافقة على احتراف نجم الزمالك أوروبيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، شرطاً غريبا للموافقة على احتراف نجم هجوم فريقه، مصطفى محمد. وقال مرتضى منصور في اجتماعه مع اللاعبين قبل مباراة القمة ضد غريمه التقليدي الأهلي المقررة مساء اليوم، اذ رغب مصطفى محمد في الاحتراف بأوروبا عليه أن يسجل في شباك الحارس، محمد الشناوي، ليفوز فريقه بالقمة 120 التي تجمع الفريقين.

وتلقى مصطفى محمد، العديد من العروض عن طريق شركات التسويق من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا للانضمام إلى أحدها. وكان اللاعب قد تألق بصورة لافتة حين قاد منتخب مصر للوصول إلى دورة الألعاب الاولمبية التي كانت مقررة في طوكيو صيف هذا العام، قبل أن يتم تأجيلها للعام المقبل بتسجيله أربعة أهداف.

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