الامارات | تركي آل الشيخ يحقق مع ألميريا ربحاً كبيراً من بيع لاعب في أكبر صفقة بـ"الدرجة الثانية الإسباني"

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يحقق مع ألميريا ربحاً كبيراً من بيع لاعب في أكبر صفقة بـ"الدرجة الثانية الإسباني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن أبرز نجوم نادي ألميريا المملوك لرئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في طريقه إلى الانتقال إلى نادي فولفسبورغ الألماني لكرة القدم، بعد أن وافق الأخير على دفع الشرط الجزائي في قيمة اللاعب والبالغ 20 مليون دولار، ما يعد ربحا كبيرا للنادي.

ويتعلق الأمر بهداف ألميريا الأوروغوياني داروين نونيز، الذي قدم إلى ألميريا من بينارول الأوروغوياني، وسجل معه 16 هدفا أسهمت بوصول ألميريا إلى "الملحق" المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى لـ"الليغا"، قبل أن يخسر من فريق جيرونا ويستمر في الدرجة الثانية، ولولا ذلك لكانت قيمة اللاعب ارتفعت إلى 40 مليون دولار.

وتصارعت أندية أوروبية كبيرة على اللاعب في الفترة السابقة، وكان ألميريا ومالكه تركي آل الشيخ متمسكا بدفع الشرط الجزائي، وهو ما وافق عليه فولفسبورغ. وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت أن نونيز (21 عاما) انتقل إلى ألميريا مقابل 4.5 ملايين دولار فقط.

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