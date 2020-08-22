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الامارات | بكنباور يحذر البايرن من أن "سان جرمان ليس برشلونة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 أغسطس 2020

رأى أسطورة كرة القدم الألمانية، فرانتس بكنباور، أن فريق باريس سان جرمان الفرنسي الذي يخوض نهائي لكرة القدم غدا في مواجهة فريقه السابق بايرن ميونيخ "ليس لديه نقاط ضعف"، وحذر البايرن من أن "الفريق الفرنسي ليس برشلونة"، وقال إن جميع لاعبي الفريق الباريسي يعرفون كيف يساندون نجمي الهجوم البرازيلي وكيليان مبابي.

وقال بكنباور الفائز باللقب الأوروبي ثلاث مرات مع بايرن ميونيخ (1974 و1975 و1976) للموقع الرياضي الألماني "سبورت 1"، عشية المباراة النهائية التي تقام في لشبونة "إنه فريق رائع ومتوازن وكامل".

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وأضاف "القيصر" البالغ من العمر 74 عاما "عندما لعب بايرن ضد برشلونة (8-2)، شعرت دوما أن لديهم نقاط ضعف، وأنه يمكن استخدامها. هذا ليس هو الحال بالنسبة لباريس. ليس لديهم نقاط ضعف. وحتى بالمقارنة مع نيمار وكيليان مبابي، لا يوجد لاعب ليس على قدر المستوى".

واعتبر بكنباور أن التكهن هو تماما "50/50"، لأن بايرن هو حاليا على أعلى مستوى ممكن مضيفا "كلهم يبهرونني، لقد ارتكبوا أخطاء قليلة جدا في الآونة الأخيرة، لدينا حارس مرمى عالمي هو مانويل نوير، يمكنه أيضا تدارك الخطأ. كل شيء هنا: الحداثة، والحماسة، وحياة المجموعة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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