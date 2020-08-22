الامارات | سواريز غاضب من وضع إسمه على لائحة المغادرين لبرشلونة.. ويستشهد بريال مدريد للبقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز غاضب من وضع إسمه على لائحة المغادرين لبرشلونة.. ويستشهد بريال مدريد للبقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى نجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز من وضع إسمه على لائحة النجوم المغادرين هذا الصيف، والذين قررت إدارة النادي بالتوافق مع المدرب الجديد الهولندي كومان التخلص منهم في أقرب فرصة ممكنة. وقال سواريز في حوار لصحيفة "إل باييس" الإسبانية إنه لا يفهم كيف يعقل أن يتم التعامل معه بهذه الطريقة.

وأكد أن "لا أحد في إدارة النادي أخبره بأي شيء عن مستقبله، أو أنه ضمن الراحلين"، وأشار إلى أنه متفاجىء كون قائمة الأسماء تمت تداولها على نطاق واسع، ونسبت إلى رئيس النادي بارتوميو، حين قال في تصريح إن أسماء معينة هي التي ضمنت بقائها، ولم يكن بينها لويس سواريز.

واستشهد سواريز بريال مدريد للتأكيد على أن الحديث عن رحيل النجوم قد لا يكون واقعيا، وقال:" في الموسم الماضي خرج ريال مدريد على يد أياكس في دوري الأبطال، وكان الحديث قويا عن رحيل سيرجيو راموس ولوكا مودريتش وكروس ولاعبين آخرن"، وتابع: لكن الموسم التالي: ظل هؤلاء اللاعبين، بل قدموا موسما مثاليا وفازا بلقب الدوري.

وقال إن الامر نفسه مع برشلونة، وأنه في كل خسارة تبدأ الاتهامات توجه يمينا ويسارا وفي كل الاتجاهات. وعن السر في الخسارة التاريخية من بايرن ميونيخ، قال: ذهبنا إلى لشبونة ونحن لا نعرف بالضبط ماذا نريد، وكان الشك في مستوانا يحيط بنا من كل جانب، في المقابل البايرن كان يعرف ماذا يريد، وكانوا واثقين من أنفسهم".

واشار سواريز في الاخير إلى أنه مرتبط بعقد مع برشلونة، وملتزم به، ومستعد للعب بديلا لو اقتضى الامر ذلك، مؤكدا أيضا أن علاقته بزميله ليونيل ميسي تتعدى كرة القدم.

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