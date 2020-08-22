الامارات | مدير الكرة في البايرن: جائحة كورونا لن تقلل من قيمة لقب دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة في البايرن: جائحة كورونا لن تقلل من قيمة لقب دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير الكرة بنادي البايرن، حسن صالح حميديتش إن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لن يقل أهمية عن ألقاب النسخ السابقة، وذلك رغم الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويحسم لقب دوري أبطال أوروبا عبر المباراة النهائية المقررة غدا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الفرنسي، في العاصمة البرتغالية لشبونة التي احتضنت البطولة المصغرة لحسم أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي، وذلك بدون حضور جماهير.

وقال صالح حميديتش في تصريحات نشرتها صحيفتا "مونشنر ميركور" و"تي.زد" اليوم:"جائحة كورونا لا يمكن أن تقلل من الأهمية الرياضية للبطولات المحلية والدولية". ويتطلع بايرن ميونخ إلى الفوز على سان جيرمان غدا لانتزاع لقب البطولة الأوروبية للمرة السادسة في تاريخه. وتقام المباريات في لشبونة بدون جماهير كما شهدت البطولة المصغرة حسم المواجهات من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب. وقال صالح حميديتش :"جائحة كورونا تركت أثرا"، مضيفا أنه يهدف إلى أن يوفر للمدير الفني فريقا للموسم الجديد، يمكنه الفوز معه بالألقاب، لكنه لا يهدف إلى إبرام صفقات قد تشكل خطورة على الوضع المالي للنادي. وتعاقد بايرن ميونخ حتى الآن مع ليروي ساني مقابل نحو 50 مليون يورو (59 مليون دولار) بينما ضم ألكسندر نوبل من شالكه في صفقة انتقال حر.

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