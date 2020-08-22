شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يحقق أمنية «سعد» مريض السرطان بحضور القمة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في لفتة إنسانية رائعة من أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، سيحضر سعد محمد، ناشئ الزمالك الذي يعاني من مرض السرطان، مباراة الزمالك اليوم أمام الأهلي في قمة الدوري.

ويأتي تحرك أحمد مرتضى بمساعدة «سعد» على حضور المباراة، وتحقيق أمنيته بناءً على طلبه وأمنيته بحضور القمة من المدرجات، لتحفيز اللاعبين، وعلى الفور استجاب عضو مجلس الزمالك لرغبته، وقام بضم اسمه ضمن كشوف الزمالك الرسمية المسموح لهم بحضور المباراة.

وقرر أحمد مرتضى اصطحاب «سعد» معه في سيارته الخاصة إلى الاستاد، لحضور المباراة معه.

وسبق وقام أحمد مرتضى بتحمل تكاليف سفر سعد محمد إلى الإمارات، لحضور السوبر المحلي، وكان «سعد» فأل حسن على الأبيض الذي توج باللقب، وشارك «سعد» حمل كأس السوبر مع شيكابالا.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي تمام التاسعة مساء اليوم السبت .

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