شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل ساعات من انطلاق القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، استاد القاهرة الدولي، وذلك قبيل انطلاق المباراة المرتقبة بين فريقي الأهلى والزمالك ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

واطمأن وزير الرياضة على الاستعدادات والتجهيزات، وكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المتخذة باستاد القاهرة الدولي، فضلًا عن تفقده للملعب الرئيسي وجاهزيته لاستضافة مباراة القطبين.

وجدد الدكتور أشرف صبحي رسالته لجميع اللاعبين بالتحلي بالروح الرياضية، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية والجماهيرية الكبيرة لقطبي الكرة المصرية على كافة المستويات المحلية والعربية والأفريقية.

وأشار وزير الرياضة إلى استمرار متابعته اليومية لكافة الإجراءات والضوابط الخاصة بعودة الحياة إلى الرياضة المصرية، بعد التوقف الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا، وخاصة من خلال المنافسات الجماهيرية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية المصرية.