شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تساهم في علاج مؤمن زكريا وتوافق على إجراءات النادي الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على بدء الإجراءات المتضمنة بطلب النادي الأهلي، والخاصة بسداد قيمة التعاقد الخاص باللاعب مؤمن زكريا، وذلك في ضوء كافة القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ووفقًا للصفحة الرسمية للمتحدث باسم الوزارة، وجه وزير الرياضة المعنيين بالوزارة بالمساهمة المالية للوزارة في علاج اللاعب.

وأكد «صبحي» أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية، وفي مقدمتها اللاعبين، وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة في علاج اللاعب مؤمن زكريا، وفور تلقي طلب النادي الأهلي خلال الأيام الماضية تمت الموافقة على قيام النادي الأهلي بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب، وقام الوزير على الفور بدراسة طلب النادي والموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.