شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لاعبي الزمالك من الاعتراض على الحكم.. واستفزازات وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لاعبيه من الاعتراض على التحكيم والالتزام بالقرارات التحكيمية لتفادي خسارة جهود أي لاعب للاعتراض على الحكم الكرواتي الذي سيدير قمة اليوم في الدوري.

يأتي هذا فيما طالب مرتضي منصور، رئيس النادي، لاعبي الزمالك بعدم الانسياق وراء استفزازات بعض لاعبي المنافس وخصوصا وليد سليمان الذي توقع منصور افتعاله أي أزمة في قمة اليوم على خلفية احداث مباراة السوبر الأخيرة.

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.