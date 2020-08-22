شكرا لقرائتكم خبر عن خاص.. تعرف على الملامح النهائية لتشكيل الزمالك أمام الأهلي في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على الملامح النهائية للتشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الأهلي.

ووفقا للمؤشرات النهائية من داخل المعسكر الأبيض فإان التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة اليوم، لن يخرج عن العناصر الأساسية التي منحها كارتيرون راحة في مباراة نادي مصر لتجهيزهم للقمة اليوم.

وقد يكون تشكيل الأبيض اليوم مكون من، محمد أبوجبل، في حراسة المرمي أمامه محمود علاء وحمدي الونش وجازم إمام«محمد عبدالغني» ومحمد عبدالشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.