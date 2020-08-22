«كارتيرون» يُجهز مفاجأة للأهلي ويؤجل تشكيل القمة لآخر لحظة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل معسكر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لإعلان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، لقائمة وتشكيل المباراة المهمة اليوم أمام الأهلي في قمة الدوري.
وقرر كارتيرون إرجاء إعلان تشكيل الزمالك لآخر لحظة فور وصول الفريق إلى ملعب استاد القاهرة لإرباك حسابات المنافس.
وعلمت «المصري اليوم»، أن كارتيرون يجهز لمفاجأة في التشكيل وطريقة اللعب اليوم سيتم الإعلان عنها فور إعلان التشكيل.
ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.
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