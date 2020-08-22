شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل يوسف يطمئن على لاعبي الزمالك.. ويطالبهم بهزيمة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الاطمئنان على جاهزية لاعبي الزمالك، والجهاز الفني لمباراة القمة اليوم أمام الأهلي.

وطالب تيجانا الكرة المصرية اللاعبين بالقتال، اليوم، في أرض الملعب من أجل الفوز وإسعاد جمهور الزمالك العظيم الذي ينتظر منهم فرحة اليوم.

وقال يوسف: «الزمالك فريق كبير وفريق بطولات ويخوض كل مبارياته من أجل الفوز، سواء في الدوري أو البطولة الأفريقية».

ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.