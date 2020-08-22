شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك: امتلك 4 أسود لحماية عرين الأبيض في القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمي الفريق الأول بنادي الزمالك، أن فريقه جاهز تماما لمواجهة الأهلي اليوم، في قمة بطولة الدوري الممتاز.
وقال عبدالسلام، حراس مرمي الزمالك بخير والحراس الأربعة على أعلى مستوى فني وبدني، مؤكدا أنه يمتلك 4 أسود جاهزين ومؤهلين لحراسة عرين الأبيض في قمة اليوم.
ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.
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