شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحفز ناشئي الزمالك من أجل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على الاجتماع باللاعبين الناشئين المتواجدين مع الفريق في معسكر مباراة القمة.
وعمد حامد، على مؤازرة الناشئين ودعمهم ومنحهم الثقة في أنفسهم تحسبا لانضمام أي منهم للقائمة النهائية في مباراة اليوم.
وشدد حامد، خلال جلستهم وكلمته للناشئين على ان مثل هذه المباريات هي فرصة ذهبية تختصر على كل لاعب سنوات كثيرة لإثبات نفسه كلاعب أساسي قادر على تمثيل الزمالك.
ويواجه الزمالك نظيره فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.
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