شكرا لقرائتكم خبر عن المستبعدون من القمة يؤازرون الزمالك في الاستاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المستبعدين من القائمة النهائية لمباراة القمة، اليوم، على الحضور إلى استاد القاهرة لمؤازرة زملائهم من أرض الملعب في مباراتهم أمام الأهلي.
واتفق جميع اللاعبون على أن أي لاعب سيتم استبعاده من القائمة سيتوجه مع الفريق إلى الاستاد وحضور المباراة من المدرجات للوقوف خلف الفريق ودعم باقي زملائهم.
ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.
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