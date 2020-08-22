شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يتابع الإنشاءات الجديدة بمراكز شباب الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بالعمل برفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية والحفاظ عليها وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بجميع أنحاء الجمهورية، وقامت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، بمتابعة الوضع الراهن للعملية الإنشائية بمراكز شباب المحافظة والوقوف على آخر المستجدات.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على الانتهاء من كل الأعمال الجارية بكافة مراكز الشباب، مطالباً القائمين على الأعمال التطويرية والهندسية بعدم التأخير والالتزام بالجدول الزمني المحددة للانتهاء من المشاريع الاستثمارية وضرورة استغلال المساحات غير المستغلة عن طريق حق الانتفاع، وأن يتم التنفيذ وفقا للمواصفات المتفق عليها. وتابعت الوزارة مشروعات الطرح الاستثماري بمحافظة الإسماعيلية ورصد معدل الإنجاز والتطوير، من مشروع إنشاء المحلات التجارية وحمام السباحة بمركز شباب مدينة التل الكبير، ومتابعة لمركز شباب العهدة وكيفية استغلال المساحات غير المستغلة عن طريق الاستثمار، ومتابعة عملية إنشاء سور حول مركز شباب وادي الملاك.

ومشروعات الطرح الاستثماري التي تقدمها الوزارة متاحة لكل مراكز الشباب في كل المحافظات ويفضل يكون المركز جاذب للاستثمار، ومدة حق الانتفاع بها مرونة، نظراً لظروف ومكان والقيمة الاقتصادية للمشروع، مع عودة المشروع بالكامل إدارياً وفنيا يعود للمركز بعد انتهاء مدة حق الانتفاع المتفق عليها، وذلك بهدف توفير الخدمات الرياضية والشبابية وزيادة الموارد المالية لها.