شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو تحفيزي في المحاضرة الأخيرة للاعبي الزمالك قبل التوجه لاستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مفاجأة تحفيزية للاعبيه في ختام المحاضرة الفنية الأخيرة بعد ساعات قليلة من اليوم قبل توجه الفريق إلى ملعب مباراة القمة أمام الأهلي.

وكلف «كارتيرون» مساعديه الفنين ومسؤولي التحليل الفني بتجهيز فيديو لكل انتصارات الفريق معه وخصوصًا التتويج بالسوبر المحلي والسوبر الأفريقي وتجهيز فيديو تحفيزي لعرضه على اللاعبين في ختام المحاضرة كنوع من التحفيز وإشعال همتهم من أجل الفوز وإسعاد الجمهور الأبيض

ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت .