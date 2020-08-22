شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة «كارتيرون» الأخيرة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألقي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، محاضرة على لاعبي فريقه، اليوم، السبت، عقب تناول وجبة الغذاء.
ويستعد الزمالك، للتوجه إلى استاد القاهرة، لمواجهة الأهلي في تمام التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وقال «كارتيرون» للاعبيه: «الفوز في مباراة القمة بمثابة رد اعتبار للفريق وتعويض عن عدم المنافسة على لقب الدورى الممتاز».
ومنح كارتيرون، خلال الجلسة تعليمات خاصة للثلاثى فرجانى ساسى وحازم إمام ويوسف أوباما من أجل مباغتة المنافس بهجمات مختلفة خلال المواجهة المرتقبة.
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