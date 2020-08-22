شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعقدون «مقرأة قرآن» قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على إقامة ختمة القرآن الكريم كاملًا، أثناء معسكرهم المغلق استعدادًا لمواجهة الأهلي في القمة.
وعقد اللاعبون مقرأة قرآن بحضور الجهاز الفني المعاون والإداريين كعادة متبعة قبل المباريات الكبرى.
ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لبطولة لدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت.
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