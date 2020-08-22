شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الأهلي بسبب «مروان» و«بادجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة خلافًا داخل الجهاز الفني للأهلي حول الدفع بمروان محسن، مهاجم الفريق، بدلًا من أليو بادجى أمام الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وأبلغ «فايلر» الجهاز المعاون أنه سيتمهل في اتخاذ القرار إلى ما بعد إعلان الزمالك تشكيله الذي سيخوض به المباراة.