شكرا لقرائتكم خبر عن خلافات في الأهلي بسبب «مروان» و«بادجي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الأخيرة خلافًا داخل الجهاز الفني للأهلي حول الدفع بمروان محسن، مهاجم الفريق، بدلًا من أليو بادجى أمام الزمالك.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي، في التاسعة مساءً ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.
وأبلغ «فايلر» الجهاز المعاون أنه سيتمهل في اتخاذ القرار إلى ما بعد إعلان الزمالك تشكيله الذي سيخوض به المباراة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,148
-
تعافي
64,318
-
وفيات
5,231
كانت هذه تفاصيل خبر خلافات في الأهلي بسبب «مروان» و«بادجي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.